Urteil im Babymisshandlungsprozess gefällt

Ein heftiger, ein trauriger Prozess ging heute vor dem Landgericht Frankenthal zu Ende. Ein Vater eines heute dreijährigen Jungen wurde wegen der schweren Misshandlung Schutzbefohlener zu fünf Jahren Haft verurteilt, die Mutter des Kindes wegen unterlassener Hilfeleistung. Das Baby hat vom Tag seiner Geburt an ein Martyrium durchleben müssen und wäre im Alter von sechs Monaten fast an den Folgenm schwerer innerer Verletzungen und Verletzungen am Schädel gestorben. Nur eine Notoperation konnte ihn retten.