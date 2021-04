per Mail teilen

Einer Frau aus Altrip droht künftig Geldstrafe oder gar Haft, wenn sie weiterhin übermäßig Vögel füttert. Das haben die Richter am Landgericht Frankenthal entschieden. Die Nachbarn der Frau hatten geklagt, weil diese regelmäßig große Mengen Brot für Tauben und andere Vögel auf ein Garagendach geworfen hatte. Das Ehepaar wehrte sich, weil die Vögel das Brot auch in ihrem Garten verteilten. Dabei ging es neben dem Dreck auch darum, dass die Schildkröten im Garten des Paars das verstreute Brot fressen und krank werden könnten. Das Paar war mit seiner Klage beim Amtsgericht zunächst gescheitert. Das Landgericht entschied anders: Mit der Androhung von Ordnungsgeld oder gar Ordnungshaft soll sichergestellt werden, dass die Frau künftig ihre falsch verstandene Tierliebe aufgebe, so die Richter.