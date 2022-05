per Mail teilen

Das Landgericht Frankenthal hat einen Angeklagten aus Bad Dürkheim wegen Drogenhandels zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der Mann hatte in der Verhandlung zugegeben in wenigen Monaten für mehr als 200.000 Euro Marihuana und Amphetamine verkauft zu haben. Mit dem Geld habe er seine eigene Drogensucht finanziert. Der Mann wird in einer Entziehungsanstalt untergebracht.