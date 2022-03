Haftstrafen für Cannabis-Plantage im Keller

per Mail teilen

Im Prozess um eine Cannabis-Plantage im Keller eines Frankenthaler Nachtclubs, sind die drei Haupttäter wegen Drogenhandels zu Freiheitsstrafen von jeweils drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Ein weiterer Täter ist nach Gerichtsangaben wegen Beihilfe zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Männer Cannabis in großem Stil angebaut und verkauft haben: Die Polizei hatte in den angemieteten Räumen im vergangenen Mai mehr als 1.000 Cannabis-Pflanzen gefunden. Den Vorwurf des bandenmäßigen Drogenhandels und des Waffenhandels ließ das Gericht aber fallen.