Nach Waldbrand am Hambacher Schloss - Weggeworfene Zigarette Schuld?

Laut Polizei gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass jemand absichtlich das Feuer im Wald in der Nähe des Hambacher Schlosses bei Neustadt angezündet hat. Die Polizeiinspektion Neustadt geht derzeit von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Wie die Polizeidirektorin Katja Weickert von der Polizeinspektion Neustadt am Freitag mitteilte, könnte beispielsweise eine weggeworfene Zigarette der Grund für den Brand am vergangenen Mittwoch in der Nähe des Hambacher Schlosses sein. Bislang haben die Beamten allerdings keine Spuren davon im Wald gefunden, auch eine Drohne sei im Einsatz gewesen.

Wie groß der Schaden im Pfälzerwald ist, ist bislang unklar.

So sieht das Waldstück nach dem Brand im Pfälzerwald aus. SWR

Eder: größter Brand im Wald in diesem Jahr

Auf dem Termin am Freitagmittag hat sich auch die rheinland-pfälzische Klimaschutz- und Forstministerin Katrin Eder (Bündnis 90/ Die Grünen) ein Bild von den Folgen des Waldbrandes gemacht. Laut Eder war es der mit weitem Abstand größte Waldbrand im Land in diesem Jahr. "Aber das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was in Brandenburg passiert war mit 200 Hektar", so die Ministerin. Nichtsdestotrotz beobachte sie die Trockenheit im Wald mit großer Sorge.

Der Einsatz der über 200 Rettungskräfte aus der Stadt Neustadt und drei angrenzenden Landkreise sei bilderbuchmäßig verlaufen, lobte Ministerin Katrin Eder und bedankte sich bei Vertretern der Feuerwehren und der anderen Hilfsorganisationen. Sie mache sich angesichts der anhaltenden Trockenheit Sorgen um den Wald in Rheinland-Pfalz.

Allerdings habe das Bundesland eine bessere Baumarten-Mischung als andere Regionen, deshalb sei die Waldbrandgefahr geringer. Die Forstministerin will, wie sie im Video erklärt, unter anderem prüfen lassen, wie man alte Löschwasserteiche in den Wäldern reaktivieren beziehungsweise neu anlegen kann:

Acht Hektar Wald brannten in Neustadt

Das Feuer war am Mittwochnachmittag ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet. Insgesamt brannten acht Hektar Waldfläche. Das Hambacher Schloss und das Restaurant daneben waren evakuiert worden.