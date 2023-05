Ursache für Feuer mit Leichenfund ermittelt für Online - bitte konvertieren

Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Landau vor knapp zwei Wochen wurde laut den Ermittlern durch Fahrlässigkeit ausgelöst. Bei dem Feuer war auch eine Leiche entdeckt worden. Das Feuer in der Nacht zum 10. Mai war laut Polizei und Staatsanwaltschaft in einem Zimmer im Obergeschoss ausgebrochen in der Nähe des Bettes. Der Bewohner wurde beim Versuch zu löschen leicht verletzt. Das Feuer sei durch Fahrlässigkeit entstanden, wie genau werde noch geklärt. Ein technischer Defekt wird ausgeschlossen. Bei dem Brand in Landau war ein Schaden von bis zu 700.000 Euro entstanden. Wie bereits zuvor mitgeteilt wurde, war die tote Frau, die bei den Löscharbeiten gefunden wurde, nicht durch das Feuer gestorben, sondern an einer natürlichen Ursache. Sie wurde von der Aids- und Drogenberatung im ersten Stock des Gebäudes betreut und hatte in einer WG in den Räumen darüber gewohnt. Fünf weitere Hausbewohner, die ebenfalls betreut werden, wurden anderweitig untergebracht. Die Aids- und Drogenberatung Landau sucht nach neuen Räumlichkeiten.