Rund eine Woche nach dem Brand in einer Firma für Flüssiggase in Speyer ist die genaue Brandursache weiter unklar. Am vergangenen Donnerstag war es laut Polizei in einer Lagerhalle zu einer Verpuffung gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache hatten sich bei Reinigungsarbeiten eines Tanklasters vermutlich gasförmige Reste eines Stoffes entzündet und das Feuer ausgelöst, so die Polizei. Die Lagerhalle war anschließend in Brand geraten. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Schaden liege bei rund 150.000 Euro.