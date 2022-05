Unwetterschäden in der Südpfalz

Das Unwetter in der vergangenen Nacht hat in der Vorder- und Südpfalz offenbar nur geringe Schäden angerichtet. In der Nähe von Freckenfeld im Landkreis Germersheim hat der Sturm einige Bäume umgeworfen. Die Kreisstraße zwischen Schaidt und Freckenfeld ist deshalb bis auf weiteres gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Straßenmeisterei noch in der Nacht die Bäume über der Fahrbahn entfernen. Es bestehe aber weiter die Gefahr, dass beschädigte Bäume am Fahrbahnrand auf die Straßen fallen könnten.