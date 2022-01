Unternehmen wollen in der Südpfalz nach Geothermie und Lithium suchen

Das Landesamt für Geologie und Bergbau hat zwei Unternehmen die Erlaubnis erteilt, in zwei Gebieten im Landkreis Südliche Weinstraße nach Erdwärme und dem Rohstoff Lithium zu suchen.

Das eine sogenannte Erlaubnisfeld reicht von Landau über Herxheim bis nach Venningen und umfasst rund 48 Quadratkilometer. Dieses Gebiet hat die sich die Firma "Deutsche ErdWärme" gesichert. Für das andere Gebiet hat die Firma "Vulcan Energie" die Lizenz erteilt bekommen. Es erstreckt sich über 75 Quadratkilometer von Landau über Burrweiler bis nach Schweigen-Rechtenbach.

Geothermiekraftwerk Insheim: Förderanlage wird bisher ausschließlich zur Stromerzeugung genutzt. SWR

Erlaubnisfeld: was heißt das konkret?

Der Leiter des Landesamt für Geologie und Bergbau, Georg Wieber teilt mit, dass die beiden Firmen zunächst nur das Recht haben, in ihrem jeweiligen Erlaubnisfeld unterirdisch nach heißem Wasser zur Energieerzeugung und nach dem Leichtmetall Lithium zur Batterie-Herstellung zu suchen. Anderen Firmen dürften dort dagegen nicht mehr nach diesen Bodenschätzen suchen. Das bedeute aber keinesfalls, dass die beiden Unternehmen sofort mit der Suche loslegen könnten. Sie müssten dem Bergamt erst detaillierte Pläne vorlegen und sie genehmigen lassen. Erst danach können sie beispielsweise mit Spezialfahrzeugen anrücken, um durch Rütteln die Beschaffenheit des unterirdischen Gebirges zu vermessen oder Probebohrungen durchführen.

Südliche Weinstraße: Erste Messungen noch 2022

Vulcan Energie will nach eigenen Angaben noch in diesem Jahr mit den seismischen Messungen beginnen. Dazu werde der Boden mit speziellen Lastwagen beschallt, um ein dreidimensionales Abbild des Untergrundes zu erhalten. Ziel sei, herauszufinden, wo sich Bohrungen lohnen könnten, dazu hat die Firma gerade ein Forschungsprojekt im Geothermiekraftwerk Landau laufen. Dort testet sie in kleinem Maßstab, wie sich Lithium am besten aus dem heißen Wasser herauslösen lässt. Das heiße Wasser wird in dem Kraftwerk aus rund 3.000 Metern Tiefe nach oben gepumpt, um damit Strom und Wärme zu erzeugen.

Horst Kreuter und Francis Wedin von Vulcan Energy im Labor Pressestelle Vulcan Energy GmBH

Südpfalz: Große Pläne zur Lithiumgewinnung



Das Unternehmen will im Gebiet des Oberrheingrabens groß in die Lithiumgewinnung einsteigen, um den Rohstoff für die Batterieherstellung in der Autoindustrie zu verkaufen. Vulcan Energie hatte deshalb vor Kurzem auch das Geothermiekraftwerk Insheim (Kreis Südliche Weinstraße) gekauft. Am Landauer Kraftwerk plant es zudem eine größere Demonstrationsanlage zur Lithiumgewinnung.

Geothermie in der Südpfalz im Fokus

Die Firma "Deutsche ErdWärme" möchte sich dagegen in der Südpfalz zunächst vor allem auf die Suche nach Geothermie zur Erzeugung von Strom und Wärme konzentrieren. Sie will nach Angaben eines Sprechers erst einmal keine eigenen Messungen vornehmen. Denn sie habe Messdaten zu den Erdwärmevorkommen in der Südpfalz von der Ölindustrie gekauft. Diese Messergebnisse wolle sie nun auswerten.