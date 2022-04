per Mail teilen

Die Polizei hat am Freitagnachmittag einen Autofahrer ertappt, der ohne Führerschein und unter Drogen zu einer Silvesterparty unterwegs war. Die Beamten kontrollierten den 26-Jährigen auf der Rastanlage Wonnegau-Ost an der A61, wie die Polizei mitteilte. Demnach gab der Fahrer zunächst falsche Personalien an, um zu vertuschen, dass er keinen Führerschein hat. Zudem habe ein bei ihm durchgeführter Drogentest auf Kokain und Cannabis reagiert. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und entnahmen eine Blutprobe. Den 26-Jährigen erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.