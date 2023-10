An der Gräfenau-Schule in Ludwigshafen haben Lehramtsstudenten der Uni Landau im Rahmen eines Projekts ausgeholfen. Der Grund: 39 Schüler der ersten Klasse sollten nicht versetzt werden. In den ersten sechs Wochen des neuen Schuljahrs gabs deshalb jetzt Verstärkung. Die Studenten sollten beispielsweise einzelne Schüler aus dem Unterricht nehmen und diese gezielt fördern.