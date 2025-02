Scholz gegen Merz: Uni in Landau untersucht TV-Duell

Scholz und Merz traten zum ersten Fernseh-Duell vor der Bundestagswahl an. Die Uni in Landau will untersuchen, wie sich die beiden geschlagen haben.

Die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU ) in Landau hat eine App entwickelt, die man sich gratis in den bekannten Stores und hier runterladen kann. "RealSmart" heißt sie. In der gab es dann einen Fragebogen, und die Möglichkeit, den Kanzler und den Herausforderer während der Sendung live zu bewerten. Die Uni hoffte bereits im Vorfeld, dass möglichst viele mitmachen: Je mehr teilnehmen, desto genauer wird es, sagte der verantwortliche Professor Jürgen Maier.

TV-Duell statt Vorlesung: 40 Studierende werden in Landau untersuchen, wie Scholz und Merz sich schlagen dpa Bildfunk Picture Alliance

Um in jedem Fall eine Grundlage an Daten zu haben, haben außerdem 40 ausgewählte Studierende an der Uni zusammen das Duell geschaut und bewertet. Und nicht nur dieses Duell, sondern auch die fünf weiteren, die danach noch folgen werden, sollen sie anschauen und bewerten.

Auch Tom Hanks hat seine Rolle in dem Forschungsprojekt

Außerdem gab es eine sogenannte Kontrollgruppe: 20 Studierende, die zusammen mit ihren Kommilitonen zwar die Fragebögen vor und nach dem Duell ausfüllten, aber nicht mitguckten. "Das ist eine klassische Vorgehensweise", sagt Maier: "Wenn ich Menschen einen Fragebogen vorlege, fangen sie automatisch an, über diese Fragen nachzudenken." Sollte sich aber allein dadurch etwas in der Überzeugung der Kontrollgruppe ändern, ohne dass sie das Duell überhaupt gesehen hat, muss man diesen Effekt Maier zufolge bei der Auswertung berücksichtigen.

Die 20 Studierenden der Kontrollgruppe schauten während des TV-Duells einen Raum weiter einen Kinofilm. "Wichtig ist, dass es ein Film ist, in dem es nicht um Politik geht, oder gesellschaftlich aufwühlende Themen", so Maier im Vorfeld. Aber unterhaltsam oder spannend dürfe es schon sein. Deswegen habe man sich für den Film "Sully" entschieden, in dem Tom Hanks den Piloten spielt, der 2009 ein Passagierflugzeug auf dem Hudson River in New York notgewassert hat.

Welchen Einfluss hat ein TV-Duell heute noch?

Jürgen Maier untersucht die TV-Duelle vor großen Wahlen bereits seit mehr als 20 Jahren. In der Zeit hat sich viel geändert: Es gibt verschiedene Formate, und die Zeiten, in denen es nur zwei Kanzlerkandidaten gab, sind offenbar auch vorbei. Was sich laut Maier aber nicht geändert hat: "TV-Duelle sind extrem wichtig. Ein TV-Duell ist das wichtigste Einzelereignis in einem Wahlkampf, egal wohin man schaut, ob in die USA oder eben nach Deutschland. Es gibt keine Politiksendung mit einer vergleichbaren Einschaltquote."

Die Chance, dass der Gewinner des Duells auch der Gewinner der Wahl sein wird, schätzt Jürgen Maier auf rund 80 Prozent.