Vier Kilometer langes Seil auf Autobahn im Rhein-Pfalz-Kreis

per Mail teilen

Auf der A65 zwischen Haßloch und Dannstadt-Schauernheim hatte die Polizei am Silvestertag einen außergewöhnlichen Einsatz - Unbekannte hatten dort eine Nylonschnur verloren.

Mehrere Autofahrer hatten gemeldet, dass zwischen Haßloch und Dannstadt-Schauernheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ein orangefarbenes Seil auf der Autobahn liege, so die Autobahnpolizei in Ludwigshafen-Ruchheim.

Eine daraufhin losgeschickte Polizeistreife fand es kurz hinter dem Parkplatz Spechtersee. Demnach war das Seil vier Kilometer lang und im Zickzack über beide Fahrspuren der Pfälzer A65 verteilt.

Polizei Ruchheim: Schnursalat im Dienstwagen

Da sich die Beamten nicht anders zu helfen wussten, legten sie selbst Hand an und wickelten das Seil auf - auf vier Kilometern Länge. Dazu kommentierte die Autobahnpolizei in Ludwigshafen-Ruchheim: "Läuft wie am Schnürchen."

Die eingesammelte Nylonschnur füllte nahezu einen ganzen Dienstwagen. Von dem oder den Unbekannten, die das Seil verloren hatten, fehlte jede Spur.

Bei Hinweisen bitte schnurstracks melden

Die Polizei nahm es mit Humor und schrieb: "Hinweise auf den unbekannten Verlierer nimmt die Autobahnpolizei unter der folgenden Nummer schnurlos entgegen."

Auch jetzt, zwei Tage nachdem das orangefarbene Seil von der Pfälzer A65 geborgen wurde, wird es noch nicht vermisst, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Und es gebe auch noch keine Hinweise, wer es verloren haben könnte. Also, wer etwas bemerkt hat, bitte schnurstracks bei der Polizei in Ludwigshafen-Ruchheim melden.