Lamas pflegen ehemalige Weinberge in der Pfalz

Lamas als Weidetiere in der Pfalz? Sehr ungewöhnlich. Die Tiere sollen aber ideal sein, um zugewucherte Weinberge frei zu fressen. In Waldhambach bei Annweiler kommen sie erstmals zum Einsatz.

Die acht Lamas lassen es sich beim Beweidungsprojekt auf dem Wingertsberg in Waldhambach schmecken. SWR

Peppino steht in seinem ganz persönlichen Paradies. Über dem schwarzen Lama-Hengst hängt ein Ast. Er reckt sich, öffnet das Maul und kaut genüsslich einige Blätter ab. Dann läuft Peppino gemächlich weiter, sein Hintern schaukelt dabei hinter den anderen sieben Lamas her. Die Frauen sind klar in der Überzahl. Sie heißen Luna, Luana, Chiara, Rosi, Julchen und Stella. Und dann gibt es noch einen Kasimir.

Waldhambach: Lamas gegen das Dickicht

Die acht Tiere leben seit kurzem auf dem sogenannten Wingertsberg in Waldhambach (Kreis Südliche Weinstraße). Früher bauten die Menschen aus dem Ort hier Wein, Obst und Gemüse an, doch dann wucherte das Gelände zu. Mittlerweile wachsen an dem Hang Schlehe und Weißdorn. Es ist ein Dickicht aus kleineren Büschen und Bäumen.

Die Lamas haben deswegen einen Auftrag in Waldhambach. Und der heißt: Auflichten. ”Die Lamas beißen die jungen Triebe der Gehölze weg“, erklärt Robin Kaltenbach von der Aktion Südpfalz Biotope. Dadurch gehen die Büsche ein, schaffen Platz für andere Pflanzenarten und die ziehen dann mehr Insekten an. Es ist ein Beweidungsprojekt, das die Artenvielfalt verbessern soll.

Hengst Peppino - keine Angst bei Nahaufnahme: Lamas spuken in der Regel nur Artgenossen an. SWR

Waldhambach: Landesweit erstes Beweidungsprojekt

40 Privatbesitzer haben ihre kleinen Parzellen zur Verfügung gestellt. Das Projekt ist auf 15 Jahre angelegt. Die Kosten von rund 180.000 Euro kommen von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. Das Geld stammt aus sogenannten Ersatzzahlungen, die beispielsweise bei Bauprojekten als Ausgleich gezahlt werden müssen und dann ökologischen Projekten zugute kommen.

Landesweit ist es das erste Beweidungsprojekt mit Lamas. Bei der Ausschreibung hatten sich auch Esel- und Ziegenhalter beworben – doch die Lamas erschienen am passendsten. Allerdings gebe es im Ort noch einige kritische Stimme, warum es denn unbedingt diese exotischen Tiere sein müssten, erzählt Ortsbürgermeister Michael Martin. Andere Waldhambacher sorgten sich, dass die Tiere zu viel wegfressen und der Boden bei starken Regenfällen weggeschwemmt werden könnte. Doch diese Gefahr bestehe nicht, so Martin.

Lamas wandern demnächst im Pfälzerwald

Warum die Wahl auf die Lamas fiel, hat mehrere Gründe, erklärt Besitzer Rudolf Klotz: "Die Tiere sind Schwielensohler. Damit trampeln sie nicht alles platt.“ Außerdem würden sie mit ihren Zehennägeln beim Laufen die Grasnarbe durchschneiden und so den Boden auflockern. Klotz will auch Wanderungen mit den Lamas anbieten, durch den Pfälzerwald zur benachbarten Madenburg. Ein neues touristisches Angebot, über das sich die Gemeinde freut.

Lama-Hengst Peppino steht mittlerweile mit seiner Herde oben am sogenannten Wingertsberg. Die Tiere bekommen jeden Tag frisches Wasser gebracht, auch trockenes Heu für die Verdauung. Ihr Besitzer schwärmt: Hier, in Waldhambach wäre es fast so wie in der Heimat der Tiere im Westen Südamerikas. "Teilweise Wald, teilweise Weide und eine Steillage und die Temperaturen, die passen sowieso.“