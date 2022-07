Rentnerin in der Vorderpfalz tot in ihrem Haus aufgefunden

per Mail teilen

Eine Frau liegt tot in ihrer Wohnung. Die Todesursache ist unklar. Fremdeinwirkung kann nach Angaben der Polizei nicht ausgeschlossen werden. Ein Mann wurde vorläufig verhaftet.

In Römerberg-Mechtersheim ist am Samstag eine 77-jährige Frau tot in ihrem Haus gefunden worden. Das teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mit. Bei den ersten Ermittlungen vor Ort konnte eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden. Weil die Frau einem möglichen Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Verdächtiger vorläufig verhaftet

Im Rahmen der Ermittlungen stieß die Polizei eigenen Angaben nach schnell auf einen möglichen Tatverdächtigen. Ein 65-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen.

Obduktion ergibt keine Anzeichen von Gewalteinwirkung

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde die Frau noch am Sonntag obduziert. Die Obduktion habe keine objektiven Anzeichen auf eine Gewalteinwirkung ergeben. Ein häuslicher Unfall könne nicht ausgeschlossen werden. Der Verdächtige wurde wieder freigelassen.

Ermittlungen bittet um Zeugenhinweise

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gehen weiter. Zeugen, die Hinweise auf den Tod der Frau geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ludwigshafen zu melden.