Unfallflucht in Speyer: Fahrer lässt Frau schwer verletzt liegen

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Speyer sucht die Polizei nach Zeugen. Dabei hatte ein Autofahrer eine Frau angefahren und schwer verletzt zurückgelassen.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Speyerer Altstadt. Dort war eine 34-jährige Frau zu Fuß unterwegs, als sie von einem Auto angefahren und schwer verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer soll dann einfach davongefahren sein und die Frau am Boden liegend zurück gelassen haben.

Unfallhergang in Speyer noch völlig unklar

Die 34-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Speyerer Krankenhaus, so die Polizei. Laut Ermittlern ist noch unklar, wie der Unfall abgelaufen ist. Es gebe auch noch keinerlei Hinweise zu dem Fluchtauto und dessen Fahrer.

Die Polizei Speyer bittet deshalb Passanten sich zu melden, wenn sie von Mittwoch auf Donnerstag nachts zwischen 0.30 Uhr und 1.15 Uhr in der Altstadt im Bereich der Straßen "Steinmetzergasse" und "Halbes Dach" etwas beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallflüchtigen oder dessen Auto geben können.