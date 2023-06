Unfall zwischen Schwegenheim und Gommersheim: Autofahrer schwer verletzt

Am Dienstagabend kam es auf der Landstraße zwischen Schwegenheim (Kreis Germersheim) und Gommersheim (Kreis Südliche Weinstraße) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer wurde schwer verletzt.

Wie die Feuerwehr der Verbandsgemeide Edenkoben mitteilte, wurden die Feuerwehren aus Gommersheim, Edenkoben und Maikammer am Mittwochabend wegen eines Verkehrsunfalls alarmiert: Eine Person sei in ihrem Wagen eingeklemmt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie einen völlig demolierten Wagen vor, der in einem Feld gelandet war. Der Fahrer hatte sich demnach bereits selbst aus dem Fahrzeug befreit. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Von Motorrad geschnitten?

Wie die Polizei berichtet, war er auf der L 538 Richtung Gommersheim unterwegs gewesen, als er in einer Kurve auf Höhe der Grillhütte Gommersheim von der Fahrbahn abkam, mit einem Baum kollidierte und sich anschließend mit seinem Wagen in einem angrenzenden Feld überschlug. Er gab an, dass er vor dem Unfall von einem roten Motorrad überholt worden war. Der unbekannte Fahrer habe ihn beim Wiedereinscheren auf die Fahrbahn mit seinem Motorrad geschnitten. Deshalb habe er die Kontrolle über seinen PKW verloren.

Da die Beamten bei dem Fahrer laut Polizei Alkoholgeruch im Atem bemerkten, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Unfall zwischen Schwegenheim und Gommersheim: Zeugen gesucht

Zeugen, denen die beiden Fahrzeuge aufgefallen sind oder Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben zu melden. Über die Schadenshöhe ist nichts bekannt.