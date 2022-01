Straßenbahnunfall in Wörth am Rhein: Junge außer Lebensgefahr

Ein elfjähriger Junge wurde am Dienstagmittag in Wörth bei einem Straßenbahnunfall verletzt. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Jungen retten.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilt, geht es dem Jungen nach dem schweren Unfall besser. Er schwebe nicht mehr in Lebensgefahr.

Das Kind war nach dem Überqueren der Schienen in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Wörth am Rhein (Kreis Germersheim) bei der Haltestelle Bürgerpark mit seinem Fahrrad von der Bahn erfasst worden. Die Bahn war in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen.

Kind und Fahrrad eingeklemmt

Trotz einer Notbremsung wurde der Junge noch etwa zehn Meter mitgeschleift und anschließend mit seinem Fahrrad zwischen Bahn und Haltesteig eingeklemmt. Die Feuerwehr Wörth musste das Fahrrad zerschneiden, um den Jungen retten zu können. Er wurde vor Ort erstversorgt und dann in eine Klinik gebracht.

Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang klären. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.