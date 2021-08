Bei Schwegenheim im Kreis Germersheim ereignete sich am Dienstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei fiel auch ein Gabelstapler in ein Unfallfahrzeug.

Der Gabelstapler rutschte vom Unfall-Lkw. Polizeidirektion Landau

Ein Lkw-Fahrer hatte den Unfall ausgelöst, weil er an seinem Navigationsgerätes hantierte. Wie die Polizei mitteilte, kam der Lkw mit Anhänger dadurch am Dienstagmittag auf der B9 in der Südpfalz zunächst rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort in einen Baustellen-Anhänger, mit dem Straßenbaustellen abgesichert werden. Dadurch schleuderte der Lkw nach links und drückte ein anderes Auto gegen die Leitplanken, das dort eingeklemmt wurde.

Gabelstapler fällt auf eingeklemmtes Auto

Außerdem löste sich bei dem Unfall ein Gabelstapler vom Lkw-Anhänger und fiel herunter. Er prallte in das eingeklemmte Auto. Dessen Fahrer wurde trotz allem nur leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden wird aktuell auf 50.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war nach dem Unfall zeitweise nur auf einem Fahrstreifen befahrbar.