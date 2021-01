Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A61 ist am Donnerstagmorgen bei Ludwigshafen nach Angaben der Polizei ein Schaden von 70.000 Euro entstanden. Ein 60 Jahre alter LKW-Fahrer in Richtung Koblenz sei wegen eines gesundheitlichen Problems gegen 8 Uhr 30 von der rechten Fahrbahn abgekommen und dann links mit einem PKW kollidiert. Beide Fahrer seien in Krankenhäuser eingeliefert worden. Weil Chemikalien ausliefen und zahlreiche Trümmer auf der Straße lagen, musste die A61 am Ludwigshafener Kreuz Richtung Koblenz laut Polizei gesperrt werden, was zu erheblichen Staus führte.