Verletzte bei Schulbusunfall

Bei einem Unfall mit einem Schulbus in Speyer sind zwei Schülerinnen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kollidierte der Bus am frühen Dienstagmorgen in der Bahnhofstraße mit einem Pkw, wobei die Frontscheibe des Busses zu Bruch ging. Nach der Kollision hätten eine Schülerin über Schulterschmerzen und eine zweite Schülerin über Schwindelgefühle geklagt. Ihre Eltern brachten sie ins Krankenhaus. Der Schaden liege bei 5.000 Euro. Verursacher des Schulbusunfalls ist nach Angaben der Polizei ein Autofahrer, der dem Bus gestern in Speyer die Vorfahrt genommen habe.