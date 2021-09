Bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt von Speyer ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von 25.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei übersah am Mittwoch gegen 17 Uhr 30 ein 21 Jahre alter Autofahrer mit seinem PKW beim Linksabbiegen das Fahrzeug einer 41-jährigen Frau, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei sei die Frau leicht verletzt worden. Am Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers sei ein Schaden von 15.000, am Fahrzeug der 41-jährigen ein Schaden von 10.000 Euro entstanden.