Die Polizei in Ludwigshafen sucht Zeugen bei einem Unfall auf der A650 mit Fahrerflucht. Dabei kam es auf der Höhe der Abfahrt Oggersheim-Süd Richtung Mannheim zu einem Auffahrunfall. Ein unbekannter Fahrer eines VW Passat sei am Freitag kurz vor 18 Uhr auf das Heck eines blauen Mercedes aufgefahren, an dessen Steuer ein Mann aus Ludwigshafen saß. Nach dem Unfall seien beide Autos zunächst auf den Seitenstreifen gefahren. Danach sei der Unfallverursacher allerdings mit hoher Geschwindigkeit Richtung Mannheim weitergefahren. Um Hinweise bittet die Autobahnpolizei in Ludwigshafen-Ruchheim.