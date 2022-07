Unfall löst Großeinsatz in Neustadt aus

Ein 85-jähriger Mann hat am Samstag in Neustadt an der Weinstraße einen Unfall verursacht und damit einen Großeinsatz ausgelöst. Der Mann hatte die Kontrolle über sein Auto verloren.

Der Wagen des Mannes fuhr daraufhin auf die gegenüberliegende Seite in eine Böschung an einem Abhang und drohte abzurutschen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Senior aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Weil es abzustürzen drohte, waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die betroffene Straße wurde für etwa eine dreiviertel Stunde gesperrt. Zufällig vorbeikommender Abschleppwagen hilft Ein zufällig an der Unfallstelle vorbeikommender Abschleppwagen und die alarmierte Feuerwehr sicherten das Auto und holten den Mann aus dem Fahrzeug. Dem 85-Jährigen gehe es den Umständen entsprechend gut, er sei jedoch nach einer ersten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Beamten. An seinem Auto entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.