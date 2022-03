Bei einem Unfall in Bad Dürkheim sind am frühen Nachmittag ein Autofahrer und seine Beifahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei kam der Mann mit seinem Fahrzeug auf der B37 von der Straße ab und prallte gegen einen Ampelmast. Beide verletzte kamen in umliegende Krankenhäuser. Ein Gutachter soll die Unfall-Ursache ermitteln. Die Höhe des Schadens ist ebenfalls noch nicht bekannt. Durch die beschädigte Ampelanlage kommt es an der Unfall-Kreuzung zu Behinderungen.