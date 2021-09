Hirsch kracht durch Windschutzscheibe und läuft einmal durch den Bus

In Elmstein (Bad Dürkheim) bei Neustadt an der Weinstraße krachte am Freitagnachmittag ein Hirsch durch die Windschutzscheibe eines Linienbusses. Das Tier war plötzlich auf die Fahrbahn getreten, sodass der Fahrer eine Kollision nicht mehr vermeiden konnte. Der Hirsch wurde ins Innere des Busses geschleudert, lief verängstigt zwischen den Sitzreihen nach hinten und durch die geöffnete Hintertür wieder heraus, so die Polizei. Er floh direkt in den Wald. Ein Jagdpächter wurde mit der Suche nach dem offensichtlich verletzten Tier beauftragt. Personen wurden bei dem Wildunfall keine verletzt. Am Linienbus entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.