60-Jährige Autofahrerin stirbt bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW und einem LKW ist am Mittwoch auf der B 47 bei Hettenleidelheim eine Autofahrerin ums Leben gekommen, zwei Menschen wurden schwer verletzt. Die Autofahrerin war von der A6 kommend ohne erkennbaren Grund auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem LKW zusammengestoßen. Als der Lastwagen dann quer auf der Fahrbahn stand, fuhr noch ein weiterer PKW in die Unfallstelle. Die Fahrerin dieses Fahrzeugs und der Beifahrer der mutmaßlichen Unfallverursacherin wurden schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache in Auftrag gegeben.