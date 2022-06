40-jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

per Mail teilen

Eine Autofahrerin ist am späten Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Edenkoben im Kreis Südliche Weinstraße schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte die 40-jährige Vorfahrt, als sie auf der Kreisstraße von Venningen aus Richtung Edenkoben mit einem anderen Auto kollidierte und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Lebensgefahr bestehe nicht. Laut Polizei hatte ein 72-jähriger Fahrer nach dem Verlassen der A 65 das Auto der Frau beim Abbiegen übersehen. Er selbst und ein weiterer Fahrzeuginsasse seien bei dem Unfall leicht verletzt worden.