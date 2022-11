Tödlicher Auffahrunfall auf der A61 bei Ludwigshafen

per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der Autobahn A61 ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Autobahn war zwischen dem Kreuz Mutterstadt und Ludwigshafen bis zum Abend in Richtung Norden gesperrt.

Nach Angaben der Autobahnpolizei war am frühen Nachmittag im stockenden Verkehr ein 62-jähriger Skoda-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen auf einen Lkw aufgefahren. Der Laster war zum Unfallzeitpunkt aufgrund des Verkehrs mit sehr geringer Geschwindigkeit unterwegs. Der 62-Jährige wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.

Gutachter soll genaue Unfallursache klären

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter an der Unfallstelle hinzugezogen. Die Sperrung der A61 für die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerte mehrere Stunden an. Nach Angaben der Polizei bildete sich zwischenzeitlich ein Rückstau bis nach Schifferstadt. gebildet.