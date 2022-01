Umgekippter Lkw bei Grünstadt: Weiter langer Stau auf A6

Auf der A6 bei Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) ist am Montagmorgen ein Lkw umgekippt und blockiert jetzt die Spuren Richtung Mannheim. Die Bergungsarbeiten dauern an; der Verkehr staut sich weiter.

Der Lastwagen war am frühen Morgen aus Richtung Kaiserslautern auf der stark abschüssigen A6 in die Rheinebene unterwegs. Nach Auskunft der Autobahnpolizei Ruchheim verlor der Fahrer bei seiner Talfahrt wohl die Kontrolle über seinen Lkw und kippte mit seinem Fahrzeug um.

Bei Grünstadt: Lkw brennt

Der Lkw lag quer über der Fahrbahn und blockierte alle Spuren in Richtung Mannheim. Hinzu kam, dass der Laster dann auch noch in Brand geriet. Glücklicherweise wurde der Fahrer dennoch nicht ernsthaft verletzt, so die Polizei. Aber die Folgen sind für alle, die auf der A6 unterwegs sind, heftig.

Grünstadt: Seit dem Morgen kilometerlange Staus

Bereits am Morgen hatte sich im Berufsverkehr über mehrere Kilometer ein Stau in Richtung Mannheim gebildet. Gegen Mittag ist der auf sechs Kilometer angewachsen. Laut Polizei dauern die Bergungsarbeiten auf der A6 noch weiter an. Wer den Stau umfahren will, sollte die Autobahn bei Wattenheim verlassen.