In der Nacht und am frühen Morgen haben sich bei Schnee und Glatteis mehrere Unfälle ereignet. Auf der B9 am Kreuz Speyer kippte ein Lkw-Anhänger um.

Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus Berlin wollte mit seinem Lkw mit Anhänger am Dienstag kurz nach 23 Uhr am Kreuz Speyer von der B9 auf die A 61 in Richtung Hockenheim wechseln. Nach Polizeiangaen fuhr er zu schnell in die Kurve der Auffahrt und verlor auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Umgekippter Lkw-Anhänger auf der B9 Pressestelle Autobahnpolizei Ruchheim

Der Lkw brach aus und stellte sich quer zur Fahrbahn. Der Anhänger kippte um in den Grünstreifen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Schaden von rund 10.000 Euro. Für die Bergung des Anhängers wurde die Auffahrt zur A61 mehrere Stunden gesperrt.

Weitere Glatteis-Unfälle in der Pfalz

Bei Haßloch kippte am frühen Mittwochmorgen ebenfalls ein Fahrzeug um. Eine 20-Jährige verlor auf glatter Fahrbahn die Kontrolle und landete im Grünstreifen. Auch sie blieb unverletzt.

In Ludwigshafen über schlug sich gegen 7:30 Uhr ein Fahrzeug. Dessen Fahrerin wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Bei einem Unfall in Speyer kam ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Straße ab, rammte einen Zaun und überfuhr mehrere Verkehrszeichen mit einem Schaden von mehreren tausend Euro.

In Landau gab es auch zwei Unfälle mit Blechschäden. In Herxheim bei Landau flüchtete ein Autofahrer mit seinem älteren olivgrünen Mercedes, nachdem er einen Zaun beschädigt hatte. Nach Angaben einer Polizeisprecherein wurden in der Vorder- und Südpfalz bis zum Mittwochmorgen rund 15 Unfälle gemeldet.