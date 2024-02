Positive Überraschung in Wörth: Die Stadt im Kreis Germersheim nimmt 2023 und 2024 insgesamt 14 Millionen Euro mehr an Gewerbesteuern ein als erwartet. Jetzt ist Wörth schuldenfrei.

Damit hatte Wörths Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) nicht gerechnet: Statt 26 Millionen Euro Gewerbesteuer betragen die Einnahmen 2023 und 2024 insgesamt 40 Millionen Euro. "Angesichts solch unerwarteter Sprünge ist es fast unmöglich, einen Haushalt seriös zu planen", sagte er dem SWR.

Damit hat Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) nicht gerechnet: 14 Millionen Gewerbesteuer-Mehreinnahmen. Dennis Nitsche

Steuergeheimnis wird gewahrt - aber man darf raten

Wer ist für die unerwartete Millionensumme verantwortlich? Dazu darf der Bürgermeister nichts sagen: "Hier gilt das Steuergeheimnis", meint er streng, um gleich darauf hinzuzufügen: "Aber es ist nicht so schwer zu raten, woher die Millionensumme kommt."

Es ist nicht schwer zu raten, woher die Millionensumme kommt

Die Stadt im südöstlichsten Zipfel von Rheinland-Pfalz hat große Gewerbegebiete. Unter anderem befindet sich dort ein Lkw-Montagewerk von Mercedes Benz. Es gilt als das größte Lkw-Werk der Welt und hat rund 10.000 Mitarbeiter. Pro Tag werden dort über 400 Lastwagen gebaut.

Stadt Wörth hat die größte Papiermaschine der Welt

Gleich nebenan steht die Papierfabrik Palm. Dort läuft die größte Papiermaschine der Welt. Der Handelskonzern Lidl hat in Wörth am Rhein eine große Mineralwasser-Produktion.

Zum Jahresende ist Wörth schuldenfrei

Was wird die Stadt Wörth am Rhein mit dem unerwarteten Millionensegen machen? Zunächst mal Schulden abbauen, sagt Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD). "Ende des Jahres wird Wörth schuldenfrei sein." Und dann will die Stadt Projekte angehen, bei denen man bisher der Meinung war, dass man sie sich nicht leisten kann. "Wir haben einige wichtige Projekte vor der Brust", sagte Nitsche: "Ich will nur den Neubau des Ganzjahresbads anstelle des maroden Hallenbads nennen, des einzigen vollwertigen Hallenbads im Landkreis Germersheim. Da tut etwas Geld immer gut. Und natürlich gibt es auch eine Wunschliste des Stadtrats."

Der Stadtrat von Wörth wird zeitnah über die aktuelle Entwicklung der Finanzsituation informiert. SWR

Stadtrat wird zeitnah informiert

Als weitere Beispiele nennt Bürgermeister Nitsche den Ausbau von Sportstätten auf dem Areal des ehemaligen Schauffele-Kieswerks. Außerdem könnte man mit dem Geld ein neues Gewerbegebiet entwickeln sowie Grundstücke kaufen. Der Bürgermeister will den Wörther Stadtrat zeitnah über die aktuellen Entwicklungen informieren.