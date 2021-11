per Mail teilen

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend in Maikammer eine Tankstelle überfallen. Das teilte die Polizei mit. Demnach bedrohte der Räuber zwei Tankstellenmitarbeiter mit einem Messer. Die Angestellten flüchteten. Der Täter nahm dann Bargeld, Zigaretten und Getränke mit. Er soll in die angrenzenden Weinberge gelaufen sein. Bei dem Räuber soll es sich um einen dunkel gekleideten etwa 25 Jahre alten Mann gehandelt haben.