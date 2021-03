Ein unbekannter Täter hat am Montagabend in Ludwigshafen einen Supermarkt überfallen. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann kurz nach 21 Uhr in den Discounter, bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe und erbeutete so Geld. Anschließend flüchtete der Räuber zu Fuß. Nähere Angaben über den Täter gibt es nicht. Nach Polizeiangaben stand die Kassiererin unter Schock und konnte nicht viel sagen.

Erst vor einem Monat hatte es einen ähnlichen Fall in Ludwigshafen gegeben. Ein bewaffneter Täter überfiel spät abends einen Supermarkt und konnte mit dem Geld entkommen.