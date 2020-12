Ein unbekannter Mann hat am frühen Morgen in Haßloch einen Supermarkt ausgeraubt. Der Mann bedrohte die Angestellten mit einem Messer. Eine der Angestellten wollte am Morgen um 5 Uhr bei Arbeitsbeginn den Markt betreten, als sich ein etwa 1m80 großer, schwarz gekleideter Mann ihr näherte. Der Täter hielt ihr ein Messer direkt vor den Bauch und forderte sie auf, ihm Geld zu geben. Er drängte sie in den Markt. Dort trafen sie auf einen weiteren Angestellten. Auch diesen bedrohte der Täter mit dem Messer. Der Mann nahm aus einem Tresor mehrere Tausend Euro und flüchtete zu Fuß. Die Angestellten blieben unverletzt.