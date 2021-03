Ein junger Mann hat offenbar versucht sich in einem Supermarkt in Ludwigshafen-Oppau satt zu essen. Nach Angaben der Polizei hat der Unbekannte am Freitag mehrere Verpackungen mit Nahrungsmitteln geöffnet und davon gegessen. Als Mitarbeiter ihn darauf ansprachen, habe er nur geantwortet, dass er Hunger habe. Aggressiv sei der Mann nicht gewesen, so die Polizei. Er muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten und ihm droht ein Hausverbot für die Supermarkt-Kette.