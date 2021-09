Unbekannte zerstören Schlösser an Justizgebäuden

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag am Justizzentrum in Frankenthal sämtliche Schlösser und Schließanlagen am Gebäude zerstört. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf mehr als 50.000 Euro. Wie ein Sprecher des Landgerichts Frankenthal mitteilte, haben die Täter Schlösser an Außentüren und am Einfahrtstor mit Sekundenkleber zugeklebt. An der Haupteingangstür zum Landgericht wurde ein elektronischer Türöffner abgerissen. Betroffen seien die Gebäude von Staatsanwaltschaft, Land- sowie Amtsgericht Frankenthal. Die komplette Schließanlage müsse ausgetauscht werden. Die genauen Hintergründe seien noch unklar, auch ob es sich möglicherweise um mehrere Täter handelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.