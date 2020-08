per Mail teilen

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen in einer Bank in Dannstadt-Schauernheim (Rhein-Pfalz-Kreis) zwei Geldautomaten gesprengt. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 300.000 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.