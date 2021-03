Unbekannte haben in der Nähe von Neustadt auf einem Feldweg größere Mengen asbesthaltige Eternitplatten illegal entsorgt. Wie die Polizei mitteilt, habe ein Zeuge das Gefahrgut gemeldet. Der Müll sei vermutlich zwischen Donnerstag- und Freitagabend in der Nähe der Bundesstraße 39 in Neustadt-Geinsheim von einem Lkw abgeladen worden. Die Polizei in Neustadt bittet Zeugen um Hinweise.