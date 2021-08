per Mail teilen

Unbekannte haben in Lambsheim, im Rhein-Pfalz-Kreis, zahlreiche Wahlplakate der Grünen abgerissen. Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Lambsheimer Hauptstraße insgesamt 22 Plakate der Partei Bündnis 90/Die Grünen beschädigt. Die Täter hätten die Wahlplakate in den vergangenen Tagen abgerissen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Die Höhe des Schadens war noch unklar.