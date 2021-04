per Mail teilen

Unbekannte haben am Musikantenbuckel in Freinsheim im Kreis Bad Dürkheim den tempelartigen Schutzbau der spätrömischen Sarkophage beschädigt. Laut Polizei haben die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag vom Dach Ziegel abgedeckt und zerstört. Zudem sei einer der beiden Stein-Sarkophage des römischen Denkmals aufgestemmt und beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1.000 Euro. Sie habe vor Ort einen leeren Bierkasten und Glasscherben gefunden. Zeugen werden um Hinweise gebeten.