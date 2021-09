Erneut Kinder von Unbekannten sexuell belästigt

In Ludwigshafen sind erneut Kinder und Jugendliche von Unbekannten sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat sich am Donnerstagvormittag unter anderem ein Exhibitionist im Bliespark vor einer 14-jährigen Schülerin entblößt. Die Leitung der Bliesschule hatte den Vorfall gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Mann jedoch verschwunden. Er soll einen Blaumann getragen haben und 30 bis 40 Jahre alt sein. Eine Stunde zuvor habe in Ludwigshafen-Oggersheim ein Unbekannter aus einem Auto heraus ein 10-jähriges Mädchen angesprochen. Der Mann sei halb nackt gewesen. Er soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein und dunkle Haare und einen Bart haben. Bereits in den vergangenen zwei Wochen war es in Ludwigshafen zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Unter anderem hatte ein Exhibitionist mehrere Jugendliche zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Laut Polizei sei noch unklar, ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt.