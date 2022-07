per Mail teilen

Nach Polizeiangaben ist am Donnerstag ein 14-jähriger Schüler in Ludwigshafen von zwei maskierten Unbekannten bedroht worden. Demnach habe der eine ein Messer gezückt und der andere eine Schusswaffe gezeigt, die er in seinem Hosenbund stecken hatte. Nachdem der Jugendliche den Tätern 5 Euro ausgehändigt hatte, seien sie zu Fuß geflüchtet. Hinweise nimmt die Kripo Ludwigshafen entgegen.