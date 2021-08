per Mail teilen

Der umstrittene Bau einer Spielhalle im Ortskern von Lingenfeld (Kreis Germersheim) ist rechtens. Das hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz entschieden. Die Gemeinde Lingenfeld hatte gegen die Kreisverwaltung Germersheim geklagt, die die Baugenehmigung für die Spielhalle erteilt hatte. Ende Mai hatte das Verwaltungsgericht Neustadt entschieden, dass der Bau der Spielhalle unzulässig sei, da dadurch Anwohner gestört würden. Das sahen die Richter am Oberverwaltungsgerichts jetzt anders; Durch die Spielhalle entstünden keine negativen Folgen für die Umgebung, urteilten sie. Die Lage sei unter anderem geprägt durch die Nachbarschaft zum Bahnhof mit einer stark befahrenen Bahnstrecke. Zudem habe es am selben Standort zuvor jahrzehntelang eine Gaststätte mit Außengastronomie gegeben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, allerdings kündigte der Lingenfelder Bürgermeister bereits an, das Urteil akzeptieren zu wollen.