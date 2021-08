In Ludwigshafen-Oppau hat die Firma Gascade am Rande eines Wohngebietes die Baustelle zu ihren geplanten Gasleitungsarbeiten fast komplett eingerichtet. Die von vielen Anwohnern kritisch gesehenen Arbeiten sollen am Montag beginnen. Die Hochdruckgasleitung, die repariert werden muss, verläuft neben einem Schotterweg unter Rasen. In den ersten beiden Tagen wird nach Angaben des Unternehmens die oberste Erdschicht abgezogen, ab Mittwoch wird die Leitung freigelegt. Dabei würden die Bauarbeiter zunächst mit dem Spaten bearbeiten, ehe sie einen Bagger einsetzten- alles solle so behutsam wie möglich ablaufen. 2014 war es bei ähnlichen Arbeiten in Oppau zu einem Unglück gekommen. Laut Gascade hatten die Arbeiter damals Spundwände gesetzt, ohne genau zu wissen, wo die Leitung verläuft. Es kam zu einer Explosion. Die beiden Bauerarbeiter starben, 22 Menschen wurden verletzt und ein ganzer Straßenzug wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das Unternehmen spricht heute von menschlichem Versagen und einer Tragödie, die sich auf keinen Fall wiederholen dürfe. mehr...