Pfalz: Warum lassen sich viele Menschen erst jetzt impfen?

Impfbus stoppt in Dannstadt-Schauernheim

Die Corona-Impfungen gehen bundesweit nur im Schneckentempo voran. Auch in der Pfalz lassen sich viele Menschen erst jetzt impfen. Was sind die Gründe - Impfmüdigkeit oder Angst vor dem Pieks? Wir haben in Dannstadt-Schauernheim nachgefragt.