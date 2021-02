In der Süd- und Vorderpfalz können sich Bürgerinnen und Bürger an einem bundesweiten Pilotprojekt beteiligen, durch das Texte der Steuerbehörden verständlicher werden sollen. In einer Online-Befragung sollen sie bewerten, wieviel sie vom Inhalt der Texte verstanden haben und wie man sie klarer formulieren könnte. Die Teilnahme ist anonym und dauert etwa 30 Minuten. Ziel des Projektes ist es, in der Finanzverwaltung eine bürgernahe und geschlechtergerechte Sprache einzuführen. Nähere Informationen zur Umfrage gibt es auf der Internetseite des Mannheimer Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache.