Die Stadt Landau hat am Dienstag über die Pläne einer Geothermie-Anlage im Osten der Stadt informiert: Vor etwa 150 Leuten kam unter anderem die Firma Vulcan zu Wort, die mit der Anlage Wärme und Strom erzeugen und Lithium gewinnen will. Außerdem: Das Landesamt für Geologie und Bergbau, das sich insbesondere zu Fragen der Sicherheit äußerte. Fazit: Vulcan sei bislang ein kooperativer Partner, der sich an alle Auflagen halte. Nicht alle der etwa 150 Zuhörer ließen sich davon überzeugen.