Der Holiday Park in Haßloch heißt ab Ende Juni Plopsaland. Auf Social Media machen sich viele darüber lustig. Und auch einige Haßlocherinnen und Haßlocher sind wenig erfreut über die Namensänderung.

Wohl kaum eine Nachricht hat die pfälzische Online-Community am Wochenende so sehr erregt wie diese: Der Holiday Park in Haßloch im Kreis Bad Dürkheim bekommt einen neuen Namen. Ab dem 28. Juni heißt der Park "Plopsaland Deutschland", wie der Eigentümer Plopsa mitteilte.

"Sorry, aber der Name hört sich irgendwie an, als wäre es das Teletubbieland oder als hätte es etwas mit Stuhlgang zu tun", schreibt eine Nutzerin unter den SWR-Beitrag zum Thema auf Facebook. "Das ist doch ein Aprilscherz? Niemals kann das stimmen", schreibt ein anderer.

Selbst die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz meldet sich zu Wort. „Plopsala, was ist denn hier passiert?“, schreibt sie auf Instagram.

SWR Aktuell Instagram-Account

Seit 1973 heißt der Freizeitpark Holiday Park

Seit 2010 gehört der Holiday Park zur Plopsa-Gruppe. Zuvor war er ein Familienbetrieb. Die Familie Schneider kaufte den damaligen kleinen Märchenpark 1970 und baute ihn zum Freizeitpark aus. Den Namen Holiday Park erhielt der Park im Jahr 1973.

Die Umbenennung des Parks sei Teil eines umfassenden Zukunftsplans, teilt Plopsa mit. "Die kommenden Jahre stehen ganz im Zeichen des Wachstums. Unser langfristiges Ziel ist es, Plopsaland Deutschland als führenden Freizeitpark für Familien in Deutschland zu positionieren.", sagt Bernd Beitz, Deuschlanddirektor der Plopsa-Gruppe.

Attraktionen wie das Rafting im Holiday Park in Haßloch bleiben auch unter dem neuen Namen erhalten. SWR

100 Millionen Euro sollen in den Park investiert werden

In Haßloch selbst sind die Gemüter am Montag, drei Tage nach der Ankündigung, etwas beruhigter als im Internet. Aber Fans des neuen Namen lassen sich hier nicht finden.

"Ich finde das nicht gut", sagt eine Frau am Rathausplatz. "Der Holiday Park ist der Holiday Park, den gibt's schon seit über 40 Jahren und so soll es auch bleiben".

Ein Mann an der Bushaltestelle entgegnet: "Ich finde die Diskussion unnötig, die investieren ja viel in den Park. Haßloch profitiert auch davon". Tatsächlich kündigte Plopsa an, 100 Millionen Euro bis 2028 in den Park zu investieren.

Park werde gesichtslos wie andere Parks in Europa

"Die 100 Millionen Euro sind natürlich toll, vor allem, wenn alle Arbeitsplätze erhalten bleiben. Ich finde es aber trotzdem traurig, dass er dann umbenannt wird", sagt ein anderer Passant. "Weil es einfach der Holiday Park war". Durch den neuen Namen werde der Park außerdem gesichtslos, sagt eine junge Frau, die auf einer Bank sitzt und raucht. "Er heißt dann wie alle Plopsaparks in Europa."

Das viele Geld stecken die Eigentümer in neue Attraktionen im Park: Im April 2025 kommt ein neuer Themenbereich rund um den Koala. Im Sommer öffnet eine Indoor-Fläche zum Thema Schlümpfe. Ab Sommer findet außerdem täglich eine Parade bekannter Figuren wie Biene Maja, Wickie, Heidi oder Tabaluga durch den Park statt.

"Das könnte auch eine Darmspiegelung sein"

Bei vielen Haßlochern kommen Erinnerungen hoch, wenn sie vom Holiday Park erzählen. Wie sie selbst etliche Male dort waren, in ihrer Kindheit, mit Kindern oder Enkeln. "Holiday Park, das hört sich nach Vergnügen an", sagt eine Frau. "Beim neuen Namen kann man nicht assozieren, was kommt. Das könnte auch eine Darmspiegelung sein."

Ganz so schlimm wird es zum Glück nicht kommen. Plopsa selbst schreibt in einer Pressemitteilung: "Trotz all der aufregenden Neuerungen bleibt eines unverändert: Holly, unser fröhlicher Papagei, bleibt fester Bestandteil im Plopsaland Deutschland!"

Auch im neuen Plopsaland wird es Achterbahnen, Wasserrutschen, Freefalltower und den fröhlichen Papagei Holly geben. Statt Darmspiegelungen.