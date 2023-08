Auszeit vom Ukraine-Krieg: Jugendgruppe besucht Ludwigshafen  

per Mail teilen

14 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sind in Ludwigshafen zu Gast: Sie sind Teil der Folkloregruppe "Malva" aus Swjahel, der neuen ukrainischen Partnerstadt von Ludwigshafen.

Mit lauter Stimme gegen Angst und Krieg

Stolz singen sie über ihr Land, die Ukraine. Lieder, die bei ihnen zuhause zu Jahreszeiten und Festen traditionell dazugehören. Die Gruppe heißt "Malva", wie die Gartenblume Malve, und kommt aus Swjahel, der neuen Partnerstadt von Ludwigshafen. Die Oberbürgermeisterin und viele Gäste haben die 14 Mädchen und Jungs diese Woche bei einem Empfang am Lutherbrunnen in der Ludwigshafener Innenstadt willkommen geheißen.

Der Krieg hinterlässt Spuren

Bei ihrem zweiwöchigen Sommercamp können die ukrainischen Kinder und Jugendlichen die ständige Angst, die sie durch den Krieg erleben, erst mal hinter sich lassen. Fast alle haben Eltern, die beim ukrainischen Militär im Einsatz sind. Die Erfahrungen und Gefühle aus ihrem Land im Krieg lassen sich aber gar nicht so schnell abschütteln, sagt die 17-jährige Viktoria. Hier fühle sie sich sicher, sagt sie. Aber vor ein paar Tagen, als sie am Bahnhof ankamen, haben ein Flugzeug und ein Hubschrauber über ihnen gelärmt. Da seien alle vor Schreck reflexartig zusammengezuckt und erstarrt, obwohl hier Frieden herrscht und ihnen keine russischen Angreifer gefolgt sind.

Neue Städtepartnerschaft zum Leben erweckt

Die deutsch-ukrainische Städtepartnerschaft Ludwigshafen-Swjahel hat die Vorsitzende der Kinderhilfe Rhein Neckar, Valentyna Sobetska, vergangenes Jahr mit ins Leben gerufen. Swjahel ist ihre Heimatstadt, in die viele Ukrainer aus den umkämpften Gebieten im Osten geflüchtet sind. Seit 2014 engagiert sich Valentyna Sobetska für Kinder und hat auch schon mehrere Sommercamps organisiert. Die Kinder und Jugendlichen übernachten unter der Woche in einer Ludwigshafener Jugendfreizeitstätte, am Wochenende bei Gastfamilien.

"Für Kinder ist es wichtig. Es ist für sie eine Erholung vom Krieg. Und sie sind Botschafter der Stadt Swjahel. Sie repräsentieren aber auch die ukrainische Kultur und die Kunst."

Bis zu ihrer Abreise Ende August hat die ukrainische Folkloregruppe "Malva" noch mehrere Auftritte – unter anderem in Ludwigshafen, Worms und Wiesbaden.

Das nächste Konzert findet am Sonntag, dem 20. August 2023 um 18:00 Uhr in der Matthäuskirche in Ludwigshafen-West statt.